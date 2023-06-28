УЄФА обмежив амортизацію трансферів на строк до 5 років

На вже укладені договори це правило не діятиме

Джерело - УЄФА.

УЄФА обмежила тривалість амортизації трансферів на строк до 5 років.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Рішення набере чинності 1 липня. Це більше не дозволятиме клубам виплачувати гроші за трансфери гравців протягом усього терміну контрактів, які розраховані більше ніж на 5 років.

Контракти можна буде і далі укладати на будь-які строки, але виплатити суму трансферу потрібно буде протягом 5 років.

Раніше клуби могли користуватися цим і розтягувати транші по виплаті грошей за трансфери на строк, поки діяв контракт гравця, що дозволяло уникати порушення правил фінансового фейр-плею.

На вже укладені договори це правило не діятиме.

Нагадаємо, фінал Ліги конференцій 2023/24 відбудеться у Вроцлаві.

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