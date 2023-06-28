Маркус Тюрам знайшов новий клуб

Джерело - Чемпіон.

Нападник Боруссії Менхенгладбах Маркус Тюрам готовий перейти в Інтер на правах вільного агента.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сторони погодили контракт до червня 2028 року. Француз перед підписанням пройде медогляд на клубній базі "неррадзурі" у середу.

В минулому сезоні 25-річний француз провів 32 матчі за Борусію М у всіх турнірах. На рахунку форварда — 16 голів та 7 результативних передач.

Раніше Тюрам відмовив ПСЖ.

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