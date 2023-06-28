Вінгер Динамо може перейти у турецький клуб

Жерсон Родрігес може змінити клуб

Вінгер Динамо Жерсон Родрігес може продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини.

Про це повідомляє Özgün Kocaeli.

Інтерес до легіонера з Люксембургу виявляє Коджаеліспор - команда, яка за підсумками сезону-2022/23 виграла підвищення з Другої ліги турецького футболу до Першої (другий за рангом дивізіон після Суперліги).

Жерсон Родрігес має контракт із Динамо до літа 2024 року, проте за Annexe 7 ФІФА може самостійно розпоряджатися кар'єрою як мінімум на найближчий сезон.

Нагадаємо, з літа минулого року Жерсон Родрігес грав у Саудівській Аравії за Аль-Вахду, провівши за команду 16 матчів та відзначившись 2 забитими м'ячами.

Раніше Родрігес та Тілль покинули розташування збірної Люксембургу через конфлікт з тренером.