Головне
Павлова програла іспанці в додатковому сеті та побореться за бронзу Європейських ігор
Сьогодні 13:34 16
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Сьогодні 13:27 26880
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 28 червня
Сьогодні 12:44 583
Дівчина дня: Анна "Stefani" Пономаренко принесла Україні срібло Європейських ігор, тренувалася до 7 місяця вагітності та через 5 днів після народження доньки
Сьогодні 10:43 1315
Збірна України вдруге в історії зіграє в плей-оф молодіжного чемпіонату Європи
Сьогодні 09:56 949
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 09:18 38323
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік
Сьогодні 08:56 8383
Ротань: Вихід у чвертьфінал присвячуємо нашим воїнам
Сьогодні 08:52 694
Україна зберігає третю сходинку та впритул наблизилась до лідерів медального заліку Європейських ігор-2023
Сьогодні 00:12 3055
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:59 29892
Прямі трансляції

Вінгер Динамо може перейти у турецький клуб

Жерсон Родрігес може змінити клуб
Сьогодні 11:41 662 0
Вінгер Динамо може перейти у турецький клуб
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Жерсон Родрігес

Джерело - sport.ua.

Вінгер Динамо Жерсон Родрігес може продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини.

Про це повідомляє Özgün Kocaeli.

Інтерес до легіонера з Люксембургу виявляє Коджаеліспор - команда, яка за підсумками сезону-2022/23 виграла підвищення з Другої ліги турецького футболу до Першої (другий за рангом дивізіон після Суперліги).

Жерсон Родрігес має контракт із Динамо до літа 2024 року, проте за Annexe 7 ФІФА може самостійно розпоряджатися кар'єрою як мінімум на найближчий сезон.

Нагадаємо, з літа минулого року Жерсон Родрігес грав у Саудівській Аравії за Аль-Вахду, провівши за команду 16 матчів та відзначившись 2 забитими м'ячами.

Раніше Родрігес та Тілль покинули розташування збірної Люксембургу через конфлікт з тренером.

Коментарі ()
Популярне зараз
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 29892
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 38323
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 26880
З'ясувалася причина, чому не зарахували гол у ворота збірної України U-21 в матчі з Іспанією на Євро-2023 З'ясувалася причина, чому не зарахували гол у ворота збірної України U-21 в матчі з Іспанією на Євро-2023 17117
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік 8383
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 12657
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 75433
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 210937 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 284925
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 15625 6
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19421
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 36565 1