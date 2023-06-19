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Родрігеш та Тілль покинули розташування збірної Люксембургу через конфлікт з тренером

Тілль самостійно вирішив відправитися з табору збірної додому
Сьогодні 09:33 184 0
Родрігеш та Тілль покинули розташування збірної Люксембургу через конфлікт з тренером

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Жерсон Родрігеш та хавбек Венсан Тілль не зіграють у матчі кваліфікації до Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє Football in Luxembourg.

Обидва футболіста вже покинули розташування національної збірної Люксембургу через розбіжності з головним тренером Люком Гольцем.

Тілль самостійно вирішив відправитися з табору збірної додому, тоді як Жерсон пропустив 2 тренування команди і був відсторонений.

Матч кваліфікації до Євро-2024 між Люксембургом та Боснією відбудеться завтра, 20 червня.

Раніше Люксембург переграв Ліхтенштейн у відборі до Євро-2024.

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