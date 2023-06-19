Родрігеш та Тілль покинули розташування збірної Люксембургу через конфлікт з тренером

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Жерсон Родрігеш та хавбек Венсан Тілль не зіграють у матчі кваліфікації до Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.
Про це повідомляє Football in Luxembourg.
Обидва футболіста вже покинули розташування національної збірної Люксембургу через розбіжності з головним тренером Люком Гольцем.
Тілль самостійно вирішив відправитися з табору збірної додому, тоді як Жерсон пропустив 2 тренування команди і був відсторонений.
Матч кваліфікації до Євро-2024 між Люксембургом та Боснією відбудеться завтра, 20 червня.
BREAKING NEWS 🚨— Football in Luxembourg 🇱🇺 (@LuxembourgFooty) June 18, 2023
Luc Holtz confirmed to @Wort_LU that Vincent Thill and Gerson Rodrigues are leaving the camp before the Bosnia game after "disagreements"
Thill travelled home himself, while Gerson went AWOL for 2 training sessions and was thus kicked.
Ridiculous events.
📸 RTL pic.twitter.com/qFY5dAVHz2
Раніше Люксембург переграв Ліхтенштейн у відборі до Євро-2024.
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