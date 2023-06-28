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Гаверц перейшов в Арсенал - ЗМІ

Сьогодні 10:52 255 0
Гаверц перейшов в Арсенал - ЗМІ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Кай Гаверц, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Нападник Челсі Кай Гаверц підписав контракт з Арсеналом.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Гравець підписав всі документи ще в понеділок. Також оформили всі документи й клуби. Скоро про трансфер мають оголосити офіційно.

Челсі придбав німця у вересні 2020 року за 80 мільйонів євро. У сезоні-2022/23 він провів 47 матчів, у яких відзначився 9 голами та 1 асистом.

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