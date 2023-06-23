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Арсенал покращить пропозицію по Тімберу

Арсенал готує другу пропозицію по Тімберу
Сьогодні 16:26 167 0
Арсенал покращить пропозицію по Тімберу
#Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Арсенал продовжує працювати над підписанням центрального захисника Аякса Юрієнна Тімбера.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Лондонці вже готують другу пропозицію щодо підписання нідерландця, яка буде представлена Аяксу одразу після того, як сам гравець погодиться на трансфер в Арсенал.

Нагадаємо, що перша пропозиція "канонірів" складала 30 мільйонів євро. Мікель Артета вже схвалив трансфер 22-річного захисника як пріоритетну ціль для клубу у літнє трансферне вікно.

У минулому сезоні Тімбер забив 2 голи та віддав 2 асисти у 47 матча.

Раніше Ювентус готовий підписати півзахисника Арсенала Парті.

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