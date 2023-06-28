Назаренко: Я не очікував, що стану найкращим гравцем матчу

Півзахисник молодіжної збірної України Олександр Назаренко був здивований отримати нагороду найкращим гравцем матчу Євро-2023 (U-21) з Іспанією (2:2) за версією УЄФА.

Про це розповів сам футболіст.

"Звісно, я не очікував, що стану найкращим гравцем матчу. Хочу подякувати всій команді та тренерському штабу, який дав мені можливість зіграти. Для мене дуже приємно зараз тут сидіти із цією статуеткою.

Я дуже щасливий знаходитися тут із тим колективом, який ми зібрали за довгі роки. Ми самі кайфуємо від тієї гри, яку зараз показуємо. Для мене це просто приємний бонус, я дуже радію за всю команду", — сказав Назаренко.