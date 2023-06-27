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Збірна України не втримала перемогу над Іспанією в матчі Євро-2023 U-21

На молодіжному чемпіонаті Європи відбулися два матчі третього туру групи В
Вчора 23:38 1141 0
Збірна України не втримала перемогу над Іспанією в матчі Євро-2023 U-21
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
#U-21 Євро - 2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграла внічию з Іспанією в матчі 3 туру групи B молодіжного чемпіонату Європи-2023.

Іспанці відкрили рахунок, але арбітри помилково зафіксували порушення правил. Наприкінці першого тайму матчу українці провели зразкову контратаку - з передачі Назаренка відзначився В’юнник.

На старті другого тайму іспанці завдяки голу Желізко зрівняли рахунок. На 80-й хвилині голкіпер Іспанії порушив правила проти Сікана у власному штрафному майданчику. Судаков впевнено реалізував пенальті, розвівши голкіпера та м’яч по різних кутах воріт. А на 90-й хвилині Руїс зрівняв рахунок - 2:2.

Іспанія випередила Україну в турнірній таблиці за рахунок кращої різниці забитих і пропущених голів.

В іншому матчі туру групи В Хорватія U-21 та Румунія U-21 зіграли в нульову нічию.

Євро-2023 U-21 з футболу
Група В
3 тур, 27 червня

Іспанія U-21 - Україна U-21 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 В’юнник, 1:1 - 49 Желізко (авт), 1:2 - 81 Судаков (пен), 2:2 - 90 Руїс

Іспанія U-21: Агірресабала (Лео Роман, 46) - Мартінес Лопес, Гільямон, Хіла, Мануель Санчес - Юернабе, Сансет (Руїс, 63) - Барренечеа, Орос Гуарте (Вейга, 71), Рікельме - Камельо (Бланко, 63).

Україна U-21: Нещерет - Лях, Салюк, Сирота, Вівчаренко (Сич, 46) - Желізко, Очеретько - Назаренко, Криськів (Бражко, 62), Брагару (Кащук, 62)- В'юнник.

Попередження: Криськів, 7.

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Іспанія 3 2 1 0 6-2 7
3  Україна 3 2 1 0 5-2 7
2  Хорватія 3 0 1 2 0-3 1
4  Румунія  3 0 1 2 0-4 1

Нагадаємо, Україна гарантувала собі вихід в 1/4 фіналу ще після 2-го туру. У чвертьфіналі підопічні Ротаня зіграють з переможцем групи D.

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Франція  2 2 0 0 3-1 6
2  Італія 2 1 0 1 4-4 3
3  Швейцарія  2 1 0 1 4-4 3
4  Норвегія  2 0 0 2 1-3 0
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