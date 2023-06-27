Збірна України не втримала перемогу над Іспанією в матчі Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.
Збірна України зіграла внічию з Іспанією в матчі 3 туру групи B молодіжного чемпіонату Європи-2023.
Іспанці відкрили рахунок, але арбітри помилково зафіксували порушення правил. Наприкінці першого тайму матчу українці провели зразкову контратаку - з передачі Назаренка відзначився В’юнник.
На старті другого тайму іспанці завдяки голу Желізко зрівняли рахунок. На 80-й хвилині голкіпер Іспанії порушив правила проти Сікана у власному штрафному майданчику. Судаков впевнено реалізував пенальті, розвівши голкіпера та м’яч по різних кутах воріт. А на 90-й хвилині Руїс зрівняв рахунок - 2:2.
Іспанія випередила Україну в турнірній таблиці за рахунок кращої різниці забитих і пропущених голів.
В іншому матчі туру групи В Хорватія U-21 та Румунія U-21 зіграли в нульову нічию.
Іспанія U-21 - Україна U-21 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 43 В’юнник, 1:1 - 49 Желізко (авт), 1:2 - 81 Судаков (пен), 2:2 - 90 Руїс
Іспанія U-21: Агірресабала (Лео Роман, 46) - Мартінес Лопес, Гільямон, Хіла, Мануель Санчес - Юернабе, Сансет (Руїс, 63) - Барренечеа, Орос Гуарте (Вейга, 71), Рікельме - Камельо (Бланко, 63).
Україна U-21: Нещерет - Лях, Салюк, Сирота, Вівчаренко (Сич, 46) - Желізко, Очеретько - Назаренко, Криськів (Бражко, 62), Брагару (Кащук, 62)- В'юнник.
Попередження: Криськів, 7.
Група B
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Іспанія
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|3
|Україна
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|2
|Хорватія
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|4
|Румунія
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
Нагадаємо, Україна гарантувала собі вихід в 1/4 фіналу ще після 2-го туру. У чвертьфіналі підопічні Ротаня зіграють з переможцем групи D.
Група D
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Франція
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|2
|Італія
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|3
|Швейцарія
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|4
|Норвегія
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0