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Тоттенгем узгодив контракт з Меддісоном

Джеймс Меддісон близький до переходу у Тоттенгем
Сьогодні 14:29 272 0
Тоттенгем узгодив контракт з Меддісоном
ФОТО: AFP
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лестер Сіті, #Меддісон, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем домовився про умови особистого контракту з півзахисником Лестера Джеймсом Меддісоном.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі переговори між клубами знаходяться на завершальному етапі. Над угодою активно працює президент "шпорів" Деніел Леві, він хоче якнайшвидше оформити трансфер.

Лестер за підсумками сезону вилетів з АПЛ, а контракт Меддісона чинний до наступного літа.

Раніше повідомлялося, що Баварія розпочала переговори з Кейном.

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