Баварія розпочала переговори з Кейном

Джерело - football24.ua.
Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн може перебратися в Баварію.
Про це повідомляє CaughtOffside.
Баварія зв'язалась з Кейном, щоб дізнатися щодо його планів на майбутнє. У представників мюнхенського клубу склалось враження, що англійський нападник не проти переїхати в Бундеслігу.
Також Тухель хоче бачити у своїй команді Рандала Коло Муані. Тренер вважає, що обидва гравці посилили б команду і змогли створити гарний дует в атаці.
Раніше Реал остаточно відмовився від трансферу Кейна.