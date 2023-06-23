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Баварія розпочала переговори з Кейном

Гаррі Кейн влітку може змінити клуб
Сьогодні 18:41 194 0
Баварія розпочала переговори з Кейном
Фото - gettyimages
#Баварія, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Гаррі Кейн

Джерело - football24.ua.

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн може перебратися в Баварію.

Про це повідомляє CaughtOffside.

Баварія зв'язалась з Кейном, щоб дізнатися щодо його планів на майбутнє. У представників мюнхенського клубу склалось враження, що англійський нападник не проти переїхати в Бундеслігу.

Також Тухель хоче бачити у своїй команді Рандала Коло Муані. Тренер вважає, що обидва гравці посилили б команду і змогли створити гарний дует в атаці.

Раніше  Реал остаточно відмовився від трансферу Кейна.

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