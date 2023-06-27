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Кроос назвав основну проблему збірної Німеччини

Тоні Кроос прокоментував гру збірної Німеччини
Сьогодні 09:33 259 0
Кроос назвав основну проблему збірної Німеччини
Фото - gettyimages
#Кроос

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Тоні Кроос назвав проблеми збірної Німеччини, яка, як відомо, у чотирьох своїх останніх контрольних матчах не змогла жодного разу виграти.

Про це розповів сам футболіст.

"Я не думаю, що команда перебуває хоч у якійсь подобі форми. Але також я не думаю, що вона не старається.

Часто говорять про менталітет тощо. Думаю, головним чином команді не вистачає впевненості. А ще там майже немає футболістів, здатних трохи протягнути команду на собі. Дуже, дуже складно зберігати оптимізм", – заявив Кроос.

Раніше збірна Німеччини поступилась Польщі у товариському матчі.

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