Кроос назвав основну проблему збірної Німеччини

Півзахисник Тоні Кроос назвав проблеми збірної Німеччини, яка, як відомо, у чотирьох своїх останніх контрольних матчах не змогла жодного разу виграти.

Про це розповів сам футболіст.

"Я не думаю, що команда перебуває хоч у якійсь подобі форми. Але також я не думаю, що вона не старається.

Часто говорять про менталітет тощо. Думаю, головним чином команді не вистачає впевненості. А ще там майже немає футболістів, здатних трохи протягнути команду на собі. Дуже, дуже складно зберігати оптимізм", – заявив Кроос.