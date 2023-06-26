Калітвінцев: На зборах найголовніше - виконання тренерських вимог

Тренер Полісся прокоментував результати першого контрольного матчу на зборах в Австрії

Джерело - офіційний сайт Полісся.

Головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев прокоментував поразку від румунського Сепсі (0:1) у першому матчі на зборах в Австрії.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

"На даний час був дуже гарний суперник, непогана гра. Команда працює під фізичними навантаженнями. Хтось казав, що суперники можуть бути слабкими - ні, ми розуміємо, що на нас чекає. Гра пройшла позитивно.

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На зборах рахунок - не найголовніше, найголовніше - це виконання тих вимог, виконання яких ми просимо у хлопців. Мені сподобалось, сподобалось відношення до гри. Попереду багато праці, але чим більше буде таких ігор, чим міцніший буде суперник, тим більше ми матимемо інформації. Проаналізуємо і готуємось далі", - сказав Калітвінцев.

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