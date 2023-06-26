Аль-Ахлі веде перемовини з Фірміно

Аль-Ахлі (Саудівська Аравія) хоче підписати нападника Роберто Фірміно.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Контракт гравця з Ліверпулем діє до 30 червня, після чого він стане вільним агентом. Ліверпуль вже оголосив, що не буде продовжувати угоду.

Якщо гравець погодиться, саудівський клуб готовий вже цього тижня проведе медогляд. Гравцю пропонують контракт до 2026 року.

31-річний бразилець у минулому сезоні провів 35 матчів за Ліверпуль. Аль-Ахлі у минулому сезоні зайняв перше місце в другому за рангом дивізіоні Саудівської Аравії та вийшов у елітний дивізіон.

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