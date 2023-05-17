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Чотири гравці покинуть Ліверпуль

Мерсисайдці не продовжили угоди з деякими футболістами.
Сьогодні 21:52 319 0
Чотири гравці покинуть Ліверпуль
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль

Джерело - liverpoolfc.com.

Ліверпуль по завершенню сезону припинить співпрацю одразу з чотирма футболістами.

Про це повідомляє офіційний сайт клуба.

Клуб покине нападник Роберто Фірміно та півзахисники Набі Кейта, Джеймса Мілнер та Алекс Окслейда-Чемберлен.

Набі Кейта перейшов в стан мерсисайдців влітку 2018 року за 60 мільйонів євро. На його рахунку 11 голів та сім асистів в 129 матчах.

Окслейд-Чемберлен, своєю чергою, перебрався в Ліверпуль влітку 2017 року за 38 мільйонів євро з Арсеналу. З того часу він відіграв 146 матчів, в яких забив 18 голів та віддав 15 асистів.

Роберто Фірміно ж став гравцем Ліверпуля влітку 2015 року за 41 мільйон євро. На його рахунку 109 голів та 79 асистів в 360 матчах.

Джеймс Мілнер перейшов до "червоних" влітку 2015 року з Манчестер Сіті безплатно. Він відіграв 330 матчів за команду, забивши 26 м'ячів та зробивши 46 асистів.

Раніше Ліверпуль розібрався з Лестером у 36 турі АПЛ.

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