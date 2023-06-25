Азійська конфедерація боксу має намір вийти з IBA, яке контролює росіянин

Незабаром з IBA підуть 43 азійські країни

Джерело - Inside the games.

Азійська конфедерація боксу планує провести позачерговий конгрес, який дозволить їй внести зміни до свого статуту й покинути Міжнародну боксерську асоціацію.

Про це повідомляє Inside The Games.

Якщо конгрес підтримає цей крок, то з IBA підуть 43 азійські країни. Вони приєднаються до міжнародної федерації, яка визнається Міжнародним олімпійським комітетом.

Раніше МОК виключив IBA зі свого складу і гарантував, що бокс залишиться у програмі Олімпіади-2028.

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