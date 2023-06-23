МОК гарантував, що бокс залишиться у програмі Олімпіади-2028

Джерело - Inside the games.
Бокс буде у програмі Олімпіади-2028 в Лос-Анджелесі.
Про це повідомив генеральний директор МОК Крістоф Де Кеппер
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"Так, звичайно, ми можемо гарантувати, що бокс буде в програмі в Парижі та Лос-Анджелесі-2028", - сказав Де Кеппер.
Повідомлялося, що бокс тимчасово виключений з попередньої програми Олімпіади-2028 через залежність IBA від Газпрому.
Нагадаємо, Газпром стане титульним спонсором Бешикташа.
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