МОК гарантував, що бокс залишиться у програмі Олімпіади-2028

Джерело - Inside the games.

Бокс буде у програмі Олімпіади-2028 в Лос-Анджелесі.

Про це повідомив генеральний директор МОК Крістоф Де Кеппер

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"Так, звичайно, ми можемо гарантувати, що бокс буде в програмі в Парижі та Лос-Анджелесі-2028", - сказав Де Кеппер.

Повідомлялося, що бокс тимчасово виключений з попередньої програми Олімпіади-2028 через залежність IBA від Газпрому.

Нагадаємо, Газпром стане титульним спонсором Бешикташа.

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