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Форвард Вільярреала Джексон пройде медогляд у Челсі

Угода була укладена ще 23 червня
Сьогодні 11:51 196 0
Форвард Вільярреала Джексон пройде медогляд у Челсі
#Вільярреал, #Челсі, #Ніколас Джексон

Джерело - Чемпіон.

Форвард Вільярреала Ніколас Джексон 24 червня пройде основну частину медичних тестів в Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Лондонський клуб заплатить за нападника 37 мільйонів євро.

Угода була укладена ще 23 червня, тепер вона повинна бути задокументована.

22-річний сенегалець незабаром підпише довгостроковий контракт з лондонцями.

Нагадаємо, Інтер цікавиться захисником Челсі Аспілікуетою.

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