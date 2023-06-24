Форвард Вільярреала Джексон пройде медогляд у Челсі

Угода була укладена ще 23 червня

Джерело - Чемпіон.

Форвард Вільярреала Ніколас Джексон 24 червня пройде основну частину медичних тестів в Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Лондонський клуб заплатить за нападника 37 мільйонів євро.

Угода була укладена ще 23 червня, тепер вона повинна бути задокументована.

22-річний сенегалець незабаром підпише довгостроковий контракт з лондонцями.

Main part of medical tests for Nicolas Jackson will take place today; Chelsea are finally checking contracts with Villarreal for €37m deal. 🔵🩺 #CFC



Deal completed on Friday and now set to be signed as Jackson will be unveiled as new signing soon on very long term contract. pic.twitter.com/1aTBOTpfzG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023

Нагадаємо, Інтер цікавиться захисником Челсі Аспілікуетою.

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