Форвард Вільярреала Джексон пройде медогляд у Челсі

Форвард Вільярреала Ніколас Джексон 24 червня пройде основну частину медичних тестів в Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Лондонський клуб заплатить за нападника 37 мільйонів євро.

Угода була укладена ще 23 червня, тепер вона повинна бути задокументована.

22-річний сенегалець незабаром підпише довгостроковий контракт з лондонцями.

Main part of medical tests for Nicolas Jackson will take place today; Chelsea are finally checking contracts with Villarreal for €37m deal. 🔵🩺 #CFC



Deal completed on Friday and now set to be signed as Jackson will be unveiled as new signing soon on very long term contract. pic.twitter.com/1aTBOTpfzG