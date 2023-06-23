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Костишин хоче працювати в Україні

Костишин хоче працювати в Україні
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Костишин хоче працювати в Україні
#Руслан Костишин

Джерело - fanday.net/.

Екстренер Колоса Руслан Костишин, який у квітні залишив казахстанський Аксу, готовий розглянути пропозиції навіть із Другої ліги.

Про це розповів сам фахівець.

"Я не якась там зірка. Ніякої роботи не цураюся. У Колосі я починав з аматорів. А потім два сезони в єврокубках грали.

Головне – працювати. А все інше – таке. Може бути і Перша, і Друга ліга, але із завданням піднятися, це завжди цікаво. Коротше, я не балуваний, можу розглянути всі проєкти", - відзначив Костишин.

Раніше Костишин залишив казахстанський клуб.

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