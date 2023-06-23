У Зорі відреагували на можливий відхід ван Леувена

Джерело - ukrfootball.ua.
Начальник Зоря Ігор Гузь відреагував на можливий відхід головного тренера Патріка ван Леувена.
Про це розповів функціонер у коментарі виданню Український футбол.
"У нього чинний контракт. Якщо ван Леувен захоче піти в якусь іншу команду – це повинно бути цивілізовано, з урахуванням інтересів обох сторін.
В житті все буває. Люди приходять і відходять: футболісти, тренери, співробітники. Головне, щоб не було образ і залишалися приємні спогади про співпрацю", – сказав Гузь.
Нагадаємо, Зоря вийшла з відпустки без ван Леувена.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!