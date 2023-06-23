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У Зорі відреагували на можливий відхід ван Леувена

Ігор Гузь прокоментував чутки про можливий відхід ван Леувена
Сьогодні 19:11 170 0
У Зорі відреагували на можливий відхід ван Леувена
#Зоря, #Патрік ван Леувен

Джерело - ukrfootball.ua.

Начальник Зоря Ігор Гузь відреагував на можливий відхід головного тренера Патріка ван Леувена.

Про це розповів функціонер у коментарі виданню Український футбол.

"У нього чинний контракт. Якщо ван Леувен захоче піти в якусь іншу команду – це повинно бути цивілізовано, з урахуванням інтересів обох сторін.

В житті все буває. Люди приходять і відходять: футболісти, тренери, співробітники. Головне, щоб не було образ і залишалися приємні спогади про співпрацю", – сказав Гузь.

Нагадаємо, Зоря вийшла з відпустки без ван Леувена.

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