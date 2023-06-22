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Зоря вийшла з відпустки без ван Леувена

У Зорі може змінитися головний тренер
Сьогодні 16:25 375 0
Зоря вийшла з відпустки без ван Леувена
#Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ, #Патрік ван Леувен

Джерело - Чемпіон.

Гравці Зорі вийшли з відпустки для проходження планового медогляду перед стартом передсезонної підготовки.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Обов'язки головного тренера на перших тренуваннях виконуватиме Олександр Чижов, бо питання про відхід з команди Патріка ван Леувена та його помічника Раймонда Атевелда повністю вирішене.

Керівництво луганців активно шукає заміну нідерландському фахівцю, яку потім повинен буде затвердити президент Зорі Євген Геллер.

Нагадаємо, ван Леувен, за чутками, один з претендентів на посаду головного тренера Шахтаря.

Раніше повідомлялося, що Зоря визначилась з кандидатом на посаду тренера.

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