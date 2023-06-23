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Баварія оголосила про підписання Геррейру

Контракт розрахований до червня 2026 року
Сьогодні 12:59 239 0
Баварія оголосила про підписання Геррейру
#Боруссія Дортмунд, #Рафаел Геррейру

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник дортмундської Боруссії Рафаел Геррейру підписав контракт з Баварією.

Про це повідомляє пресслужба мюнхенців.

Контракт 29-річного португальця розрахований до червня 2026 року.

Гравець перейшов в мюнхенський клуб безкоштовно, бо з 1 липня стане вільним агентом.

Нагадаємо, Баварія та Манчестер Сіті ведуть переговори щодо Вокера.

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