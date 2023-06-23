Баварія оголосила про підписання Геррейру

Джерело - Чемпіон.
Колишній захисник дортмундської Боруссії Рафаел Геррейру підписав контракт з Баварією.
Про це повідомляє пресслужба мюнхенців.
Контракт 29-річного португальця розрахований до червня 2026 року.
Гравець перейшов в мюнхенський клуб безкоштовно, бо з 1 липня стане вільним агентом.
#ServusRapha 👋— FC Bayern München (@FCBayern) June 23, 2023
Ablösefreier Neuzugang: #FCBayern nimmt Raphaël Guerreiro unter Vertrag. 🔴⚪
Нагадаємо, Баварія та Манчестер Сіті ведуть переговори щодо Вокера.
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