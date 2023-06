Баварія та Манчестер Сіті ведуть переговори щодо Вокера

Між Баварією та Манчестер Сіті тривають конкретні перемовини про трансфер захисника Кайла Вокера

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Угоди між клубами поки немає, але сторони оптимістично налаштовані щодо завершення угоди.

Томас Тухель став основним фактором, який переконав 33-річного англійця погодитися на пропозицію мюнхенського клубу.

