Тулуза може втратити право виступити у Лізі Європи

УЄФА може позбавити клуб єврокубків

УЄФА може позбавити Тулузу права взяти участь у Лізі Європи в наступному сезоні.

Про це повідомляє L'Equipe.

"Фіолетові" фінішували на 13-му місці в Лізі 1, проте виграли Кубок Франції, а тому наступного сезону мають зіграти в Лізі Європи.

Однак є деякі складнощі. Французьким клубом володіє американський фонд RedBird Capital Partners, який є мажоритарним власником італійського Мілана.

Регламент УЄФА забороняє клубам з одним власником брати участь у єврокубках. А отже, якщо Мілан посяде в групі Лізі чемпіонів третє місце і потрапить до Ліги Європи - регламент буде порушено.

Раніше власник Мілана залишив раду директорів Тулузи.