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Власник Мілана залишив раду директорів Тулузи

Сьогодні 18:24 201 0
Власник Мілана залишив раду директорів Тулузи
#Мілан, #Тулуза

Джерело - Чемпіон.

Власник RedBird Capital Group Джеррі Кардінале планує повністю зосередитися на Мілані після виходу з ради директорів французької Тулузи.

Про це повідомляє італійський журналіст Антоніо Вітьєлло.

За інформацією джерела, це сталося ще 9 червня. Зустріч у Франції призвела до того, що Кардінале відійшов від своєї адміністративної ролі в Тулузі, яка також належить RedBird.

Одна з основних причин цього полягає в тому, що існує правило УЄФА, за яким одна людина не може володіти або займати високі посади у більш ніж одному футбольному клубі, які виступатимуть у єврокубках.

Нагадаємо, що Мілан кваліфікувався до Ліги чемпіонів, а Тулуза, вигравши кубок Франції, зіграє у Лізі Європи.

Нагадаємо, Мілан продовжує спроби підписати Тюрама.

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