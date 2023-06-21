Головне
Європейські ігри - 2023: усе, що треба знати про головні змагання року
Вчора 12:30 716
Євро-2023 U-21: формат, регламент та історія молодіжного чемпіонату Європи з футболу
Сьогодні 13:40 640
Дніпро-1 зіграє з Панатінаїкосом у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:35 1269
Сестри Алексіїви з другим результатом вийшли у фінал Європейських ігор
Сьогодні 12:53 212
Світоліна отримала wild card на Вімблдон
Сьогодні 12:22 781 1
Світоліна розповіла, за якої умови зіграє на Вімблдоні-2023
Сьогодні 08:57 4056
Стало відомо, скільки Хейні заплатить за поштовх Ломаченка
Сьогодні 08:52 7319 1
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 21 червня
Сьогодні 07:17 538
Збірна України зіграє з Хорватією: розклад матчів 21 червня чемпіонату Європи U-21
Сьогодні 06:44 1496
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Сьогодні 05:48 4334
Прямі трансляції

Альба пояснив розірвання контракту з Барселоною

Жорді Альба прокоментував розірвання контракту з Барселоною
Сьогодні 15:55 287 0
Альба пояснив розірвання контракту з Барселоною
Фото - gettyimages
#Альба, #Барселона

Джерело - isport.ua.

Захисник збірної Іспанії Жорді Альба вирішив бути чесним із Барселоною.

Про це розповів сам футболіст.

"Я завжди відчував, що клуб мене цінує, як і фанати. Я був вдячний за те, що президент публічно заявив про фінансові жертви, на які я пішов. Як я вже багато разів говорив, я був готовий на все, щоб допомогти керівництву.

У мене за контрактом залишався рік, і не всі, можливо, знають, що також була опція продовження на ще один сезон. Якби я був егоїстом, я б залишився. У мене був контракт, я був удома, поруч була сім'я.

Але мені здається, що відхід був чесним вчинком. І реакція фанатів на мою заміну в грі проти Мальорки це підтвердила. Цього дня я, можливо, найсильніше відчув, наскільки мене цінують", - розповів Альба.

Раніше Барселона підтвердила розірвання контракту з Альбою.

Коментарі ()
Популярне зараз
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 47 років ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 47 років 29209 1
20 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс 20 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс 7163
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 4334
Україна - Хорватія: де дивитися матч Євро-2023 U-21 Україна - Хорватія: де дивитися матч Євро-2023 U-21 5942
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 6562
Стало відомо, скільки Хейні заплатить за поштовх Ломаченка Стало відомо, скільки Хейні заплатить за поштовх Ломаченка 7319 1
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 21875
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 47947 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 72715
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 150772 7
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 45592
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36565