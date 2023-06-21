Альба пояснив розірвання контракту з Барселоною

Захисник збірної Іспанії Жорді Альба вирішив бути чесним із Барселоною.

Про це розповів сам футболіст.

"Я завжди відчував, що клуб мене цінує, як і фанати. Я був вдячний за те, що президент публічно заявив про фінансові жертви, на які я пішов. Як я вже багато разів говорив, я був готовий на все, щоб допомогти керівництву.

У мене за контрактом залишався рік, і не всі, можливо, знають, що також була опція продовження на ще один сезон. Якби я був егоїстом, я б залишився. У мене був контракт, я був удома, поруч була сім'я.

Але мені здається, що відхід був чесним вчинком. І реакція фанатів на мою заміну в грі проти Мальорки це підтвердила. Цього дня я, можливо, найсильніше відчув, наскільки мене цінують", - розповів Альба.