Ребров: Циганков сам поставив себе лідером команди

Півзахисник збірної України Віктор Циганков став лідером команди.

Про це розповів головний тренер національної команди.

"Сам Віктор поставив себе лідером команди. Ніхто його не призначав. Те, що він робить в останніх трьох матчах, — його заслуга.

Перед грою ми визначали, що пенальті битиме Ярмоленко. Але після невдалого виконання першого я бачив, що він сам запропонував Циганкову пробити. Я розумів, що Андрій не був психологічно готовий до другого 11-метрового. Тому я вдячний Циганкову за те, що він показав, що готовий до цього", - відзначив Ребров.