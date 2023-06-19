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Ребров: Циганков сам поставив себе лідером команди

Сергій Ребров прокоментував гру Віктора Циганкова
Вчора 23:28 496 0
Ребров: Циганков сам поставив себе лідером команди
#Сергій Ребров, #Віктор Циганков

Джерело - УАФ.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков став лідером команди.

Про це розповів головний тренер національної команди.

"Сам Віктор поставив себе лідером команди. Ніхто його не призначав. Те, що він робить в останніх трьох матчах, — його заслуга.

Перед грою ми визначали, що пенальті битиме Ярмоленко. Але після невдалого виконання першого я бачив, що він сам запропонував Циганкову пробити. Я розумів, що Андрій не був психологічно готовий до другого 11-метрового. Тому я вдячний Циганкову за те, що він показав, що готовий до цього", - відзначив Ребров.

Раніше визначився найкращий гравець матчу.

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