Роджерс — головний тренер Селтіка

Роджерс повернувся до колишнього клубу.

Селтік оголосив про призначення Брендана Роджерса на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслжба шотландського клубу.

Роджерс підписав із "кельтами" трирічний контракт. На цій посаді він замінить Енджі Постекоглу, який перейшов у Тоттенгем.

Раніше фахівець вже очолював Селтік у період з травня 2016 по лютий 2019 року, з яким він двічі вигравав чемпіонат Шотландії, двічі — Кубок Шотландії та тричі — Кубок шотландської ліги.

Останнім місцем роботи Роджерса був Лестер, який він залишив у квітні цього року через невдалі результати.

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