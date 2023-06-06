Джерело - tottenhamhotspur.com.
Головний тренер Селтіка Анге Постекоглу очолив Тоттенгем.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Австралійський фахівець підписав зі "шпорами" 4-річний контракт.
Постекоглу розпочне роботу з командою 1 липня. Увесь тренерський штаб ще поки не оголошено.
Відзначимо, що фахівець працював у Селтіку з літа 2021 року. За цей час він здобув п'ять трофеїв.
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