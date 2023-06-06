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Постекоглу - новий головний тренер Тоттенгема

Тоттенгем оголосив про призначення нового головного тренера
Сьогодні 13:21 308 0
Постекоглу - новий головний тренер Тоттенгема
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Селтік, #Тоттенгем, #Анге Постекоглу

Джерело - tottenhamhotspur.com.

Головний тренер Селтіка Анге Постекоглу очолив Тоттенгем.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Австралійський фахівець підписав зі "шпорами" 4-річний контракт.

Постекоглу розпочне роботу з командою 1 липня. Увесь тренерський штаб ще поки не оголошено.

Відзначимо, що фахівець працював у Селтіку з літа 2021 року. За цей час він здобув п'ять трофеїв.

Нагадаємо, Кейн має намір продовжити кар'єру в Реалі.

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