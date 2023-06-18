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Аякс підпише півзахисника Роми Тахировича

Нідерландці заплатять 8.5 млн за гравця
Сьогодні 20:21 281 0
Аякс підпише півзахисника Роми Тахировича
#Аякс, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Аякс домовився з Ромою про трансфер півзахисника Беньяміна Тахировича.

Про це повідомляє Джон Солано.

Нідерландський клуб заплатить за 20-річного гравця 8,5 млн євро з урахуванням бонусів + 15 відсотків від наступного продажу.

Нагадаємо, Смоллінг продовжив контракт з Ромою.

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