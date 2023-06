Аякс підпише півзахисника Роми Тахировича

Аякс домовився з Ромою про трансфер півзахисника Беньяміна Тахировича.

Про це повідомляє Джон Солано.

Нідерландський клуб заплатить за 20-річного гравця 8,5 млн євро з урахуванням бонусів + 15 відсотків від наступного продажу.

Benjamin #Tahirovic the first sale of the summer for #Roma, a reality brought on by Financial Fair Play. He joins #Ajax for €8,5m including bonuses plus 15% sell on clause in the event of a future sale @ASRomaPress pic.twitter.com/RmlIwLnvcU