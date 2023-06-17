Калітвінцев: Нових гравців у Поліссі буде щонайменше 50%

Склад Полісся зміниться мінімум на 50% відсотків в літнє трансферне вікно.

Про це заявив головний тренер команди Юрій Калітвініцев.

"У мене є уявлення про те, якою має бути команда. Якщо відсотків на 70% мої плани на літню перебудову здійсняться, то команда гратиме у той футбол, який я хочу. Нових гравців буде щонайменше 50 відсотків.

Це створить нам тимчасові труднощі, новачкам потрібен буде час влитися до складу – зрозуміти тренувальний процес і бачення гри. Нова команда будується не за місяць і не за два, іноді року не вистачає", - сказав Калітвініцев.