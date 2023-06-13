Зозуля розповів про своє майбутнє

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець збірної України Роман Зозуля, який перебуває без команди та зайнятий допомогою української армії, не хоче продовжувати кар'єру футболіста.

Про це сказав сам гравець.

"Складна ситуація. Коли у моїй країні війна, гинуть діти, гинуть люди, а я тут тренуюсь... Важко збиратися на тренування. Я не хочу продовжувати кар'єру. Була пропозиція з України, була пропозиція від Полісся, але я відмовився. Мені не потрібно, щоб був останній матч, щоб усі поплескали. Завершив кар'єру - і добре. Є інше життя, не лише футбол. А останній матч, то це треба повертатися до своєї команди, тобто Дніпро чи Динамо. Дніпра того вже немає, а хто мене візьме в Динамо зараз", - розповів Зозуля.

Нагадаємо, що Роман Зозуля вихованець Академії Динамо. За першу команду грав з 2008 по 2011-й рік, після чого перейшов в Дніпро.

Нагадаємо місяць тому Зозуля розкритикував Шевченка за його зустріч із сербським тенісистом Новаком Джоковичем, який підтримує повернення російських спортсменів до змагань.