Баварія може поборотися з Арсеналом за хавбека Челсі Гаверца

Особисті умови контракту не будуть проблемою

Джерело - Чемпіон.

Арсенал запропонує 55 млн фунтів за півзахисника Челсі Кая Гаверца.

Про це повідомляє The Times.

Особисті умови контракту натомість не мають стати проблемою.

Arsenal are set to submit an offer in excess of £55M for #Chelsea’s Kai Havertz. Personal terms are not expected to be an issue.



[via @TimesSport] — Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) June 16, 2023

Баварія теж ввімкнулася у боротьбу за Гаверца. Втім, інтерес Арсенала залишається більш конкретним.

Нагадаємо, Арсенал повідомив про відхід відразу 13 гравців.

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