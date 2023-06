Баварія може поборотися з Арсеналом за хавбека Челсі Гаверца

Арсенал запропонує 55 млн фунтів за півзахисника Челсі Кая Гаверца.

Про це повідомляє The Times.

Особисті умови контракту натомість не мають стати проблемою.

Arsenal are set to submit an offer in excess of £55M for #Chelsea’s Kai Havertz. Personal terms are not expected to be an issue.



[via @TimesSport]