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Баварія може поборотися з Арсеналом за хавбека Челсі Гаверца

Особисті умови контракту не будуть проблемою
Сьогодні 19:53 216 0
Баварія може поборотися з Арсеналом за хавбека Челсі Гаверца
Фото: Getty Images
#Арсенал (Лондон), #Кай Гаверц, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Арсенал запропонує 55 млн фунтів за півзахисника Челсі Кая Гаверца.

Про це повідомляє The Times.

Особисті умови контракту натомість не мають стати проблемою.

Баварія теж ввімкнулася у боротьбу за Гаверца. Втім, інтерес Арсенала залишається більш конкретним.

Нагадаємо, Арсенал повідомив про відхід відразу 13 гравців.

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