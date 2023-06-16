Арсенал повідомив про відхід відразу 13 гравців

Майбутнє Ріса Нелсона в Арсеналі залишається відкритим

Джерело - офіційний сайт Арсенала.

Арсенал не буде продовжувати контракти з 13 гравцями основної, жіночої та молодіжних команд.

Про це йдеться на офіційному сайті "канонірів".

Серед них: Зак Аві, Джоель Айдехо, Джордж Льюїс, Енслі Мейтленд-Найлз, Метт Сміт, Том Сміт, Каліл Грін, Александар Ковачевич, Тіно Кваміна, Матеус Робертс.

Також лондонський клуб залишить три гравчині - Мана Івабуті, Рафаеле Соуза та Френ Стенсон.

Майбутнє Ріса Нелсона в Арсеналі залишається відкритим. Переговори між клубом та гравцем щодо нового контракту тривають.

Нагадаємо, Вест Гем відхилив першу пропозицію Арсенала щодо Райса.

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