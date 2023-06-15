Мессі: Якби ми не стали чемпіонами світу, я би назавжди пішов зі збірної

Аргентинець міг покинути збірну після ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Ліонель Мессі був готовий піти зі збірної Аргентини у разі не виграшу чемпіонату світу-2022.

Про це він розповів Софі Мартінез.

"Я насолоджувався минулим Чемпіонатом світу так, як ніколи раніше. Чесно кажучи, якби ми не стали чемпіонами світу, я би пішов зі збірної. Сьогодні я не можу покинути її, я маю насолоджуватися всім цим.

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Що б не трапилося на шляху, завжди потрібно пробувати. Це повинно бути посланням для нових поколінь, які так мене захищали. Я хочу, щоб вони пам’ятали мене насамперед не як спортсмена, а як нормальну і хорошу людину", - сказав Мессі.

Leo Messi: “I enjoyed the last World Cup in a way that had never happened to me before. To be honest, if we hadn't come out as world champions, I wouldn't be in the National Team anymore. Today I can't leave it, I have to enjoy all of this.



No matter what happens along the way,… pic.twitter.com/fcmhWIzV7Y — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 15, 2023

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