Мессі: Якби ми не стали чемпіонами світу, я би назавжди пішов зі збірної

Ліонель Мессі був готовий піти зі збірної Аргентини у разі не виграшу чемпіонату світу-2022.

Про це він розповів Софі Мартінез.

Leo Messi: “I enjoyed the last World Cup in a way that had never happened to me before. To be honest, if we hadn't come out as world champions, I wouldn't be in the National Team anymore. Today I can't leave it, I have to enjoy all of this.



