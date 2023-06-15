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Манчестер Сіті не хоче продавати Мареза в Саудівську Аравію

Аль-Ахлі готовий запропонувати контракт алжирцю
Сьогодні 17:18 268 0
Манчестер Сіті не хоче продавати Мареза в Саудівську Аравію
#Аль-Ахлі, #Манчестер Сіті, #Марез

Джерело - Foot Mercato.

Аль-Ахлі Джидда готовий запропонувати півзахиснику Манчестер Сіті Ріяду Марезу трирічний контракт

Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.

Манчестер Сіті не має наміру продавати гравця, який став невід'ємною частиною клубного проєкту, забивши у минулому сезоні 15 голів та 13 результативних передач.

"Містяни" не збираються відпускати вінгера безкоштовно.

Нагадаємо, став відомий календар нового сезону АПЛ.

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