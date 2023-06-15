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Аль-Ахлі готує трансфер Мареза

Ріяд Марез може змінити клуб
Сьогодні 15:40 302 0
Аль-Ахлі готує трансфер Мареза
Фото - gettyimages
#Аль-Ахлі, #Манчестер Сіті, #Марез, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Аль-Ахлі зацікавлений в підписанні атакувального півзахисника Манчестер Сіті Ріяда Мареза.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра

Клуб із Саудівської Аравії вже розпочав переговори про перехід футболіста. 32-річному гравцеві запропоновано контракт терміном на три роки з дуже великою зарплатою.

Контракт алжирця з англійським клубом розрахований до 2025 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 30 мільйонів євро.

У сезоні-2022/23 Марез провів за Сіті 47 матчів, забив 15 голів і віддав 13 результативних передач.

Раніше Манчестер Сіті здобув мінімальну перемогу над Інтером у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/2023.

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