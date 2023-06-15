Став відомий календар нового сезону АПЛ

Новий сезон АПЛ стартує 11 серпня

Англійська Прем'єр-ліга опублікувала календар наступного сезону-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У стартовому турі, який стартує у п'ятницю, 11 серпня, чемпіон Чемпіоншипу Бернлі зустрінеться з чемпіоном АПЛ Манчестер Сіті.

У першому турі Челсі Михайла Мудрика протистоятиме Ліверпулю, а Арсенал разом з Олександром Зінченком розпочне нову кампанію матчем проти Ноттінгем Форест.

Стартовий тур АПЛ завершиться протистоянням між Манчестер Юнайтед та Вулвергемптоном у понеділок, 14 серпня.