Головне
4 роки тому збірна України з футболу стала чемпіоном світу U-20
Сьогодні 10:23 424
Лавриненко - новий головний тренер Вереса
Сьогодні 14:05 281
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Сьогодні 12:14 94600 4
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 11:05 119683
Бондар та Піхальонок пропустять матчі збірної України через травми
Вчора 23:18 518
Жіноча збірна України з волейболу вийшла до Фіналу в Золотій Євролізі
Вчора 22:59 1106
Збірна України переграла Бельгію у Золотій Євролізі
Вчора 21:23 1217
"Я тебе і твого блогера в***у", - дружина Вірта пригрозила Поворознюку та його жінці
Вчора 20:29 4347
Північна Македонія - Україна: онлайн-трансляція
Вчора 20:24 658
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 20:16 4437
Прямі трансляції

Став відомий календар нового сезону АПЛ

Новий сезон АПЛ стартує 11 серпня
Сьогодні 13:38 465 0
Став відомий календар нового сезону АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - premierleague.com.

Англійська Прем'єр-ліга опублікувала календар наступного сезону-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У стартовому турі, який стартує у п'ятницю, 11 серпня, чемпіон Чемпіоншипу Бернлі зустрінеться з чемпіоном АПЛ Манчестер Сіті. 

У першому турі Челсі Михайла Мудрика  протистоятиме Ліверпулю, а Арсенал разом з Олександром Зінченком розпочне нову кампанію матчем проти Ноттінгем Форест.

Стартовий тур АПЛ завершиться протистоянням між Манчестер Юнайтед та Вулвергемптоном у понеділок, 14 серпня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гвардіола відмовився від бонусних грошей за перемогу в Лізі чемпіонів Гвардіола відмовився від бонусних грошей за перемогу в Лізі чемпіонів 14133
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 119683
"Я тебе і твого блогера в***у", - дружина Вірта пригрозила Поворознюку та його жінці "Я тебе і твого блогера в***у", - дружина Вірта пригрозила Поворознюку та його жінці 4347
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч 9407
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 94600 4
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 4437
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 72535 1
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 19413
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16013 3
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 209811 1
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 33741 5
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19105