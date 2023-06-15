Став відомий календар нового сезону АПЛ

Джерело - premierleague.com.
Англійська Прем'єр-ліга опублікувала календар наступного сезону-2023/24.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
У стартовому турі, який стартує у п'ятницю, 11 серпня, чемпіон Чемпіоншипу Бернлі зустрінеться з чемпіоном АПЛ Манчестер Сіті.
У першому турі Челсі Михайла Мудрика протистоятиме Ліверпулю, а Арсенал разом з Олександром Зінченком розпочне нову кампанію матчем проти Ноттінгем Форест.
Стартовий тур АПЛ завершиться протистоянням між Манчестер Юнайтед та Вулвергемптоном у понеділок, 14 серпня.