Інтер Маямі планує підписати Бускетса

Інтер Маямі працює над підписанням колишнього капітана Барселони Серджі Бускетса.

Про це повідомляє The Athletic.

Спочатку план Інтера полягав у тому, що трансфер Бускетса може стати стимулом для переходу Ліонеля Мессі. Тепер Бускетс має низку дороговартісних пропозицій, які впливають на переговори. Відомо про інтерес з боку Аль-Насра, Аль-Хілаля та Аль-Шабаба.

Джерела, які знають проінформовані про хід перемовин між Бускетсом та Інтером Маямі, повідомляють про те, що клуб Девіда Бекхема сподівається підписати контракт з 34-річним іспанцем на суму не більш ніж 1,65 мільйона доларів.

Це потрібно для того, щоб не використовувати один з трьох слотів правила "призначеного гравця", за яким на трьох гравців клубу не розповсюджується стеля зарплат.

За інформацією The Athletic, інші клуби МЛС будуть невдоволені, якщо Бускетс отримає статус "призначеного гравця". Нещодавно повідомлялося, що ще один експартнер Мессі по Барселоні, Жорді Альба, також веде переговори з Інтером Маямі.

Раніше Інтер Маямі анонсував трансфер Мессі.

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