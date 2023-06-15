Футболіст цього літа може змінити клуб

Хавбек ПСЖ Джорджиньо Вейналдум може повернутися у Феєнорд.

Про це повідомляє Football Insider.

Сторона футболіста веде переговори щодо його повернення до Нідерландів. Тим більше, що за контрактом із ПСЖ у Вейналдума залишився лише один рік.

Нагадаємо, що права на нідерландця належать ПСЖ, проте з 2022 року він перебуває у лавах Роми, пропустивши першу половину сезону через стан здоров'я.

Всього у Вейналдума в минулому сезоні 23 виходи на поле, в яких йому вдалося двічі забити і один раз відзначитися асистом.