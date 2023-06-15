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Вейналдум може повернутися у Феєнорд

Футболіст цього літа може змінити клуб
Сьогодні 14:54 224 0
Вейналдум може повернутися у Феєнорд
Фото - gettyimages
#Вейналдум, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Феєнорд

Джерело - sport.ua.

Хавбек ПСЖ Джорджиньо Вейналдум може повернутися у Феєнорд.

Про це повідомляє Football Insider.

Сторона футболіста веде переговори щодо його повернення до Нідерландів. Тим більше, що за контрактом із ПСЖ у Вейналдума залишився лише один рік.

Нагадаємо, що права на нідерландця належать ПСЖ, проте з 2022 року він перебуває у лавах Роми, пропустивши першу половину сезону через стан здоров'я.

Всього у Вейналдума в минулому сезоні 23 виходи на поле, в яких йому вдалося двічі забити і один раз відзначитися асистом.

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