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ПФЛ визначилась із обміном між лігами в новому сезоні

Усе чіткішими стають контури нового сезону в ПФЛ
Вчора 23:25 306 0
ПФЛ визначилась із обміном між лігами в новому сезоні
#PFL

Джерело - sport.ua.

Керівництво ПФЛ України вже визначилося з обміном між лігами в новому сезоні 2023/24.

Про це повідомляє Sport.ua.

Першу лігу напряму залишать відразу три клуби, ще два аутсайдери візьмуть участь у перехідних поєдинках з опонентами, що фінішують на другому і третьому місцях в Другій лізі.

Переможець Другої ліги автоматично підвищується в класі. Що стосується обміну клубами між УПЛ та ПФЛ, то це питання ще на стадії обговорення.

Раніше повідомлялося, що Скорук може не зіграти в наступному сезоні Першої ліги.

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