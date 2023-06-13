ПФЛ визначилась із обміном між лігами в новому сезоні

Джерело - sport.ua.
Керівництво ПФЛ України вже визначилося з обміном між лігами в новому сезоні 2023/24.
Про це повідомляє Sport.ua.
Першу лігу напряму залишать відразу три клуби, ще два аутсайдери візьмуть участь у перехідних поєдинках з опонентами, що фінішують на другому і третьому місцях в Другій лізі.
Переможець Другої ліги автоматично підвищується в класі. Що стосується обміну клубами між УПЛ та ПФЛ, то це питання ще на стадії обговорення.
Раніше повідомлялося, що Скорук може не зіграти в наступному сезоні Першої ліги.