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Леоненко: На піку кар'єри мене хотіли усі клуби

Ексгравець згадав свою кар'єру
Сьогодні 21:10 291 0
Леоненко: На піку кар'єри мене хотіли усі клуби
#Віктор Леоненко

Джерело - FanDay.

Колишній нападник збірної України Віктор Леоненко у свій час міг перейти до німецького Вердера.

Про це заявив сам Леоненко.

"Це вам потрібно вже братів Суркісів питати. Думаю, на піку моєї кар'єри мене хотіли всі клуби. Але на той час не можна було мати агентів, не було контрактів, а Григорій Суркіс мені завжди казав, що пропозицій немає. У 2000 році мною цікавилась Йокогама, але знову за мене попросили велику суму. Хоча Японія мені сподобалася, і я хотів там грати.

Пам'ятаю, з Вердера приїжджали за Максимовим і хотіли подивитися на мене, але Григорій Суркіс одразу сказав: "Іди звідси! Ти не продаєшся, ти надто дорогий", - сказав Леоненко.

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