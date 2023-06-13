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Мбаппе контактував з президентом Реала

Кіліан Мбаппе просив вибачення у президента Реала
Сьогодні 13:40 212 0
Мбаппе контактував з президентом Реала
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе, #Флорентіно Перес

Джерело - tribuna.com.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе контактував з президентом Реала Флорентіно Пересом, щоб попросити вибачення за те, "як склалася ситуація минулої весни".

Про це повідомляє журналіст The Athletic Маріо Кортеґана.

Тоді француз відмовив мадридцям, які пропонували йому трансфер вільним агентом, та підписав новий контракт з "ПСЖ" на значно покращених умовах.

Джерело також додає, що 24-річний футболіст останнім часом підтримує зв’язок з представниками "Реала".

Раніше форвард повідомив ПСЖ, що він не продовжуватиме контракт на додатковий сезон. Нинішній договір Мбаппе розрахований до літа 2024 року та містить пункт про пролонгацію на один рік за бажанням сторін. Відмовившись від продовження, Кіліан отримає статус вільного агента наприкінці сезону-2023/24.

Також була інформація, що ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер.

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