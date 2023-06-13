Кіліан Мбаппе просив вибачення у президента Реала

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе контактував з президентом Реала Флорентіно Пересом, щоб попросити вибачення за те, "як склалася ситуація минулої весни".

Про це повідомляє журналіст The Athletic Маріо Кортеґана.

Тоді француз відмовив мадридцям, які пропонували йому трансфер вільним агентом, та підписав новий контракт з "ПСЖ" на значно покращених умовах.

Джерело також додає, що 24-річний футболіст останнім часом підтримує зв’язок з представниками "Реала".

Раніше форвард повідомив ПСЖ, що він не продовжуватиме контракт на додатковий сезон. Нинішній договір Мбаппе розрахований до літа 2024 року та містить пункт про пролонгацію на один рік за бажанням сторін. Відмовившись від продовження, Кіліан отримає статус вільного агента наприкінці сезону-2023/24.

Також була інформація, що ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер.