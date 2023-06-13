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Мбаппе відмовився від опції продовження контракту з ПСЖ

Нападник у наступному році може стати вільним агентом
Сьогодні 08:24 173 0
Мбаппе відмовився від опції продовження контракту з ПСЖ
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе не скористається опцією продовження контракту із паризьким клубом ще на один рік.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Чинна угода діє до літа 2024 року. 24-річний Мбаппе офіційно повідомив ПСЖ, що він не скористається опцією пролонгації договору ще на один сезон (до 2025 року).

Це рішення викликає нерозуміння з боку керівництва ПСЖ. В останні години в офісі парижан панує спекотна атмосфера. У столичному клубі стоять на позиції, що Мбаппе повинен продовжити контракт, або його буде продано.

Нагадаємо, Реал не збирається платити гроші за трансфер Мбаппе.

Повідомлялося, що Барселона могла підписати Мбаппе.

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