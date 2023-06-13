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ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер

Нападник влітку може змінити клуб
Сьогодні 09:24 2525 0
ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - isport.ua.

ПСЖ прийняв рішення продати нападника команди Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє журналіст The Telegraph Джейсон Берт.

За інформацією джерела, керівництво парижан таким чином відреагувало на те, що 24-річний гравець відмовився від опції продовження контракту ще на рік.

Чинна угода Мбаппе з ПСЖ діє до літа наступного року.

Минулого сезону француз провів 43 матчі за клуб, у яких забив 41 гол і виконав десять гольових передач.

Нагадаємо, Реал не збирається платити гроші за трансфер Мбаппе.

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