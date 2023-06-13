ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер

Джерело - isport.ua.
ПСЖ прийняв рішення продати нападника команди Кіліана Мбаппе.
Про це повідомляє журналіст The Telegraph Джейсон Берт.
За інформацією джерела, керівництво парижан таким чином відреагувало на те, що 24-річний гравець відмовився від опції продовження контракту ще на рік.
Чинна угода Мбаппе з ПСЖ діє до літа наступного року.
Минулого сезону француз провів 43 матчі за клуб, у яких забив 41 гол і виконав десять гольових передач.
Нагадаємо, Реал не збирається платити гроші за трансфер Мбаппе.
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