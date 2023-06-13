ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер

Нападник влітку може змінити клуб

ПСЖ прийняв рішення продати нападника команди Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє журналіст The Telegraph Джейсон Берт.

За інформацією джерела, керівництво парижан таким чином відреагувало на те, що 24-річний гравець відмовився від опції продовження контракту ще на рік.

Чинна угода Мбаппе з ПСЖ діє до літа наступного року.

Минулого сезону француз провів 43 матчі за клуб, у яких забив 41 гол і виконав десять гольових передач.

Нагадаємо, Реал не збирається платити гроші за трансфер Мбаппе.

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