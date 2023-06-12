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Бордо зарахували технічну поразку в матчі з Родезом, команда Ігнатенка залишилася в Лізі 2

Бордо наступний сезон розпочне у Лізі 2
Сьогодні 19:59 94 0
Бордо зарахували технічну поразку в матчі з Родезом, команда Ігнатенка залишилася в Лізі 2
#Бордо

Джерело - sportarena.com.

Професійна футбольна ліга Франції присудила технічну поразку Бордо у матчі 38-го туру Ліги 2 з Родезом.

Про це повідомляє lfp.fr.

Нагадаємо, заключний поєдинок сезону, який проходив на домашній арені Бордо, не вдалось дограти. Гості відкрили рахунок на 22-й хвилині зустрічі. Після голу на поле вибіг вболівальник господарів, який штовхнув півзахисника Родеза Люку Буадеса.

Після присудження поразки в активі Бордо лишилося 69 очок. Команда українця Данила Ігнатенко залишилася на третьому місці та на три очки відстала від Меца, який оформив вихід до Ліги 1. Бордо залишається у другому французькому дивізіоні.

Родез завдяки перемозі набрав 46 очок і піднявся із зони вильоту Ліги 2.

Раніше повідомлялося, що Ігнатенком цікавляться клуби з Бельгії.

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