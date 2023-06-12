Де Брейне може пропустити старт наступного сезону через травму

31-річний бельгієць травмувався у фіналі Ліги чемпіонів проти Інтера

Джерело - The Independent.

Стали відомі приблизні терміни відновлення півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брейне.

Про це повідомляє The Independent.

31-річний бельгієць травмувався у фіналі Ліги чемпіонів проти Інтера - хавбек пошкодив підколінне сухожилля, яке, за його словами, турбувало впродовж двох останніх місяців.

Тепер Де Брейне може пропустити старт наступного сезону. У збірну Бельгії на відбір Євро-2024 він вже точно не відправиться.

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