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Де Брейне пояснив травму у фіналі Ліги чемпіонів

Кевін де Брейне прокоментував перемогу над Інтером
Сьогодні 12:09 288 0
Де Брейне пояснив травму у фіналі Ліги чемпіонів
Фото - gettyimages
#Кевін Де Брейне, #Манчестер Сіті

Джерело - tribuna.com.

Хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брейне не зміг дограти фінал Ліги чемпіонів з Інтером (1:0) через проблеми із підколінним сухожиллям.

Про це розповів сам футболіст.

Актуально: Манчестер Сіті - Інтер 1:0: огляд матчу

"Це були важкі два місяці. У мене було багато проблем із підколінним сухожиллям - тепер воно надірвалося.

Команда була достатньо хорошою, ми перемогли. Ми так довго працювали для цього, це дивовижно. Цього року ми не програвали в Лізі чемпіонів. Це була не найкраща гра, але зараз час святкувати", - сказав де Брейне.

Відзначимо, що Де Брейне вийшов у старті, проте був замінений на 36-й хвилині через пошкодження.

Нагадаємо, Манчестер Сіті став 23-м клубом, який виграв Лігу чемпіонів.

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