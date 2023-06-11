Де Брейне пояснив травму у фіналі Ліги чемпіонів

Хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брейне не зміг дограти фінал Ліги чемпіонів з Інтером (1:0) через проблеми із підколінним сухожиллям.

Про це розповів сам футболіст.

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"Це були важкі два місяці. У мене було багато проблем із підколінним сухожиллям - тепер воно надірвалося.

Команда була достатньо хорошою, ми перемогли. Ми так довго працювали для цього, це дивовижно. Цього року ми не програвали в Лізі чемпіонів. Це була не найкраща гра, але зараз час святкувати", - сказав де Брейне.