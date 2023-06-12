Кальярі переміг Барі в фіналі плей-оф за вихід в Серію А

Джерело - Чемпіон.
Кальярі здобув мінімальну перемогу над Барі в межах матчу-відповіді фіналу за вихід у Серію А.
Поєдинок завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол забив Паволетті на 94-й хвилині.
У першому матчі команди зіграли внічию 1:1.
Чемпіонат Італії - Серія B
Фінал, 11 червня
Барі - Кальярі 0:1 (0:0)
Перший матч 1:1
Гол: 0:1 - 90+4 Пааволетті
Нагадаємо, Спеція Коваленка програла Вероні та вилетіла в Серію B.
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