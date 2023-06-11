Спеція Коваленка програла Вероні та вилетіла в Серію B

Джерело - Чемпіон.
Верона здобула перемогу над Спецією в межах матчу за можливість продовжити виступи в Серії А.
Поєдинок завершився з рахунком 1:3. Верона грала в меншості з 68-й хвилини, однак змогла втримати перевагу.
Чемпіонат Італії - Серія А
Матч за виживання
11 червня
Спеція - Верона 1:3 (1:3)
Голи: 0:1 - 5 Фараоні, 1:1 - 15 Ампаду, 1:2 - 26 Нгонге, 1:3 - 38 Нонге
Українець Віктор Коваленко з'явився на полі на 68-й хвилині зустрічі.
Нереалізований пенальті: Нзола 68
Вилучення: Фараоні 68
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