ПСЖ може перехопити екснападника Крістал Пелес Заха в Аль-Насра

Перехід може відбутися на правах вільного агента

Джерело - Le Parisien.

ПСЖ може поборотися за вінгера Крістал Пелес Вілфріда Заха, у якого влітку завершується контракт з клубом.

Про це повідомляє Le Parisien.

Останніми днями парижани визначили 30-річного футболіста пріоритетним варіантом на ринку.

У клубі вважають, що він може дати динаміку та енергію в атаці, чого не вистачало впродовж попередніх сезонів.

Про контракт з івуарійцем вже домовився Аль-Наср. Крістал Пелес натомість пропонував Заха пролонгацію із зарплатою у 200 тисяч фунтів на тиждень.

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